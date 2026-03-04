Матчи Скрыть

Трамп отреагировал на возможный бойкот ЧМ-2026 Ираном

Президент США Дональд Трамп отреагировал на разговоры о возможном отказе сборной Ирана от участия на предстоящем Мундиале.
Фото: Getty Images
Американский лидер высказался о вероятном бойкоте на фоне обострения отношений между странами. По его словам, возможное решение Тегерана не вызывает у него беспокойства.

- Мне вообще все равно. Думаю, Иран - это страна, потерпевшая сокрушительное поражение. Их силы на исходе, - цитирует Трампа USA Today.

Ранее в Федерации футбола Ирана допускали вариант с бойкотом турнира на фоне военной операции США.

Напомним, ЧМ-2026 должен пройти с июня по июль 2026 года.

