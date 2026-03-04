Матчи Скрыть

Футболист "Реала" выбыл примерно на 10 месяцев из-за тяжёлой травмы

"Реал" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Родриго, полученной в игре с "Хетафе" (0:1).
Фото: ФК "Реал Мадрид"
В клубе подтвердили, что у 25-летнего бразильца диагностированы разрыв передней крестообразной связки и повреждение латерального мениска правого колена. Таким образом, информация о серьёзности повреждения получила официальное подтверждение.

По данным журналистки Арначи Родригес, ориентировочный срок восстановления составит около десяти месяцев.

В текущем сезоне Родриго провёл 19 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

