Капитан "Манчестер Сити" покинет клуб в конце сезона - источник

Футболист "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет клуб в конце текущего сезона.

Фото: "Чемпионат"

По информации источника, футболист самостоятельно принял решение покинуть команду.



Бернарду Силва стал игроком "Манчестер Сити" в начале июля 2017 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 27 миллионов евро.



Источник: El Chiringuito TV