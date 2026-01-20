Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Капитан "Манчестер Сити" покинет клуб в конце сезона - источник

Футболист "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет клуб в конце текущего сезона.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, футболист самостоятельно принял решение покинуть команду.

Бернарду Силва стал игроком "Манчестер Сити" в начале июля 2017 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 27 миллионов евро.

Источник: El Chiringuito TV

