Также Селюк предположил, как может закончиться период работы в команде главного тренера Хуана Карлоса Карседо, если "Спартак" не наладит свою игру.
"Спартак" против "Динамо" — это просто караул! Безвольные, какой-то непонятный сброд людей. Карседо так к лету может закончить своё пребывание в клубе. Для обеих команд остался Кубок, потому что в чемпионате они уже чемпионами не станут, матч был очень важным. Но "Спартак" так безвольно проиграл. Я не видел работы тренера. Карседо сидел и смотрел на полное избиение команды во втором тайме", — отметил Селюк в разговоре с "Советским спортом".
В матче 19 тура Премьер-Лиги с "Сочи" "Спартак" одержал победу со счётом 3:2. Напомним, что Хуан Карлос Карседо возглавил красно-белых 5 января.
В понедельник, 9 марта, команду ждёт домашний поединок 20 тура РПЛ с "Акроном". Встреча начнётся в 19:00 мск.
Селюк обозначил возможный срок работы Карседо в "Спартаке"
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об игре московского "Спартака" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с "Динамо" (2:5).
Фото: ФК "Спартак"