Новичок "Динамо" Рикардо рассказал об уровне своей готовности

"Как мои физические кондиции? Со "Спартаком" я сыграл 90 минут, поэтому могу сказать, что готов.
Я здесь, чтобы помочь "Динамо". Неважно, буду ли я играть в стартовом составе или выходить на замену. Главное — приносить пользу команде.
Сейчас всё зависит от тренера. Я готов играть на 100%", — отметил Рикардо в беседе с Metaratings.
На данный момент в активе Давида Рикардо — один матч и один гол за "Динамо". Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.