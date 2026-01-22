Английский клуб официально сообщил, что бразилец уйдет летом, когда завершится срок действия его контракта. Ранее отмечалось, что соглашение могло продлиться автоматически, если хавбек провел бы 35 матчей в стартовом составе за сезон.
Каземиро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2022 года. За это время он сыграл 146 матчей и забил 21 мяч.
"МЮ" с 35 баллами в копилке идёт на пятой строчке в чемпионате Англии. Лидером является "Арсенал", у которого 50 очков.
"Манчестер Юнайтед" сделал объявление по будущему Каземиро
Полузащитник Каземиро покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"