"Реал Сосьедад" Захаряна встретится с "Атлетико" в финале Кубка Испании

"Реал Сосьедад" во второй раз обыграл "Атлетик" в полуфинале прошёл дальше. В финале команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, встретится с мадридским "Атлетико". Игра за трофей пройдёт 18 апреля в Севилье.
Для "Реала Сосьедад" это первый выход в финал Кубка Испании с сезона-2019/20. Тогда команда также добралась до решающего матча и завоевала трофей, победив в финале "Атлетик" со счётом 1:0.
Фото: Getty Images