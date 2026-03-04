Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
КраснодарЗавершен

"Реал Сосьедад" Захаряна встретится с "Атлетико" в финале Кубка Испании

Клуб из Сан-Себастьяна обеспечил себе место в финале Кубка Испании.
Фото: Getty Images
"Реал Сосьедад" во второй раз обыграл "Атлетик" в полуфинале прошёл дальше. В финале команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, встретится с мадридским "Атлетико". Игра за трофей пройдёт 18 апреля в Севилье.

Для "Реала Сосьедад" это первый выход в финал Кубка Испании с сезона-2019/20. Тогда команда также добралась до решающего матча и завоевала трофей, победив в финале "Атлетик" со счётом 1:0.

