Лещенко ответил, стоит ли "Динамо" оставлять Гусева после сезона 2025/26

"Динамо" не найдёт тренера лучше, это моё мнение. Пока никто и не ищет.
Все боятся временного успеха, ведь после него как правило начинается спад. А сейчас спад у всех топ?клубов — "Зенита", "Спартака", ЦСКА. У "Динамо" же, наоборот, подъём, команда способна много забивать. Главное — определить задачу и исполнять её", — передаёт слова Лещенко "Матч ТВ".
В 2026 году "Динамо" разгромило "Крылья Советов" (4:0), "Спартак" (5:2) и ЦСКА (4:1). С 27 очками команда занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В субботу, 14 марта, динамовцы сыграют в гостях с "Ростовом" в рамках 21 тура РПЛ.