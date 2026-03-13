"Барселона" рассматривает трансфер игрока "Челси" - источник

Вингер "Челси" Педру Нету оказался в сфере интересов "Барселоны".
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонский клуб рассматривает португальского футболиста как одного из кандидатов для усиления линии атаки.

Руководство "блауграны" планирует укрепить несколько позиций, включая центр нападения, оборону и фланг атаки. Отмечается, что в "Барселоне" высоко оценивают игровые качества Нету.

В текущем сезоне португалец провёл 42 матча во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и шесть результативных передач.

