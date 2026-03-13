Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонский клуб рассматривает португальского футболиста как одного из кандидатов для усиления линии атаки.
Руководство "блауграны" планирует укрепить несколько позиций, включая центр нападения, оборону и фланг атаки. Отмечается, что в "Барселоне" высоко оценивают игровые качества Нету.
В текущем сезоне португалец провёл 42 матча во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и шесть результативных передач.
"Барселона" рассматривает трансфер игрока "Челси" - источник
Вингер "Челси" Педру Нету оказался в сфере интересов "Барселоны".
