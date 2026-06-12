Уилкшир: не хочу, чтобы Тюкавин уходил в "Зенит"

- "Зенит" хочет Тюкавина? Безусловно, не хочу, чтобы Тюкавин перешёл в другую команду из России.
Не верю, что Костя может так поступить. Очень хотел бы, чтобы Константин выступал в Европе, - цитирует Уилкшира Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" намерен подписать Константина Тюкавина - сообщалось, что петербуржцы предлагали "Динамо" около 25 миллионов евро, однако столичный клуб ответил отказом.
Тюкавин является воспитанником бело-голубых, его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года, а рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро.