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Уилкшир: не хочу, чтобы Тюкавин уходил в "Зенит"

Экс-игрок "Динамо" Люк Уилкшир высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Уилкшира, он не хочет, чтобы Тюкавин переходил в "Зенит", а желает ему уехать в Европу.

- "Зенит" хочет Тюкавина? Безусловно, не хочу, чтобы Тюкавин перешёл в другую команду из России.

Не верю, что Костя может так поступить. Очень хотел бы, чтобы Константин выступал в Европе, - цитирует Уилкшира Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" намерен подписать Константина Тюкавина - сообщалось, что петербуржцы предлагали "Динамо" около 25 миллионов евро, однако столичный клуб ответил отказом.

Тюкавин является воспитанником бело-голубых, его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года, а рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро.

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