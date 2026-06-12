Самедов - о сборной Мексики: с этой командой надо считаться

Бывший российский футболист Александр Самедов высказался об игре сборной Мексики.

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В матче открытия мексиканцы были фаворитами и доказали это на поле. Они играли дома, и понятно, что особый настрой был. Классная сборная у них, с этой команда надо считаться, - цитирует Самедова "Матч ТВ"

По словам Самедова, ему понравилась церемония открытия ЧМ-2026, а также ему понравилась игра сборной Мексики.- Отличные впечатления от церемонии открытия, волнительный момент, с удовольствием смотрел. Понравилась встреча Мексика — ЮАР. Матч Кореи и Чехии не видел.В первом матче чемпионата мира 2026 года сборная Мексики приняла на стадионе "Ацтека" в Мехико национальную команду ЮАР. Встреча завершилась победой южноамериканской сборной со счетом 2:0. В этой встрече главный арбитр показал три прямые красные карточки: две - футболистам ЮАР, одну - футболисту сборной Мексики.По итогам первого тура группового этапа Мексика занимает первое место в группе А с 3 набранными очками, на второй строчке располагается Южная Корея с таким же количеством баллов, тройку замыкает Чехия с 0 очков, а на последней строчке располагается ЮАР, также не набравший очков.