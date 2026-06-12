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Экс-игрок ЦСКА Натхо объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо объяснил решение завершить карьеру профессионального футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Натхо, ему нужно проводить время с семьей, но здоровье позволяло ему продолжать играть.

- Мне 38 лет. Мне нужно думать о семье, проводить время с ней, с детьми.

Моё здоровье позволяло, да и я понимал, что смогу играть ещё, но я предпочёл закончить на хорошей ноте и на хорошем уровне. Считаю, это правильное, - цитирует Натхо "Чемпионат".

Бибрас Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 142 матча и записал на свой счет 28 забитых мячей и 24 голевые передачи. Также он был игроком казанского "Рубина", "Хапоэля", "Олимпиакоса" и ПАОКа.

Натхо объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в мае 2026 года, его последним клубом стал сербский "Партизан". Он является чемпионом России в составе ЦСКА, а также обладателем Кубка России в составе "Рубина".

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