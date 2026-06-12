Экс-игрок ЦСКА Натхо объяснил, почему решил завершить карьеру

- Мне 38 лет. Мне нужно думать о семье, проводить время с ней, с детьми.
Моё здоровье позволяло, да и я понимал, что смогу играть ещё, но я предпочёл закончить на хорошей ноте и на хорошем уровне. Считаю, это правильное, - цитирует Натхо "Чемпионат".
Бибрас Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 142 матча и записал на свой счет 28 забитых мячей и 24 голевые передачи. Также он был игроком казанского "Рубина", "Хапоэля", "Олимпиакоса" и ПАОКа.
Натхо объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в мае 2026 года, его последним клубом стал сербский "Партизан". Он является чемпионом России в составе ЦСКА, а также обладателем Кубка России в составе "Рубина".