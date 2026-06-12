В Сербии рассказали, сможет ли новичок "Акрона" заменить Дзюбу

- Хороший форвард. Он моложе Дзюбы, может больше двигаться. Артем более статичный футболист, Тедич же способен двигаться как в штрафной зоне, так и вне ее.
Благоевич понимает, что его команде нужен такой нападающий. Он будет очень полезен "Акрону". Думаю, у него получится заменить Дзюбу, - цитирует Цветковича "СЭ".
Сегодня, 12 июня, тольяттинский "Акрон" объявил о подписании сербского форварда Слободана Тедича. В минувшем сезоне он провел за сербский клуб "Чукарички" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего сербского форварда в 2,5 миллионов евро.
Напомним, что по окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского клуба на правах свободного агента. Форвард выступал за "Акрон" с сентября 2024 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.