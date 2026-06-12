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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Семин: матч открытия чемпионата мира был не очень высокого уровня

Российский тренер Юрий Семин высказался о матче 1 тура ЧМ-2026 Мексика - ЮАР.
Фото: Global Look Press
По словам Семина, матч был не очень высокого уровня.

- На мой взгляд, матч открытия чемпионата мира был не очень высокого уровня.

Однако всё красиво оформлено, было много болельщиков, поэтому открытие состоялось. В самом матче меня ничего не привлекло, - приводит слова Семина "Чемпионат".

В первом матче чемпионата мира 2026 года сборная Мексики приняла на стадионе "Ацтека" в Мехико национальную команду ЮАР. Встреча завершилась победой южноамериканской сборной со счетом 2:0. В этой встрече главный арбитр показал три прямые красные карточки: две - футболистам ЮАР, одну - футболисту сборной Мексики.

По итогам первого тура группового этапа Мексика занимает первое место в группе А с 3 набранными очками, на второй строчке располагается Южная Корея с таким же количеством баллов, тройку замыкает Чехия с 0 очков, а на последней строчке располагается ЮАР, также не набравший очков.

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