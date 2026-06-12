Жирков рассказал, в каком состоянии были игроки "Динамо" после ухода Карпина

— Когда вы пришли в "Динамо", игроки были перегружены?
— Не припомню такого, не знаю. Это было после отпуска, а после отпуска как они могут быть перегружены? Так что все было в рабочем состоянии, нормальном, - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года. После его отставки наставником бело-голубых стал Ролан Гусев, в его тренерский штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. Некоторые футболисты столичного клуба признавались, что чувствовали себя перегруженными, когда команду возглавлял Карпин.
После завершения сезона-2025/26 московский клуб объявил об уходе Ролана Гусева и его помощников, новым главным тренером команды стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год.