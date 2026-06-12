Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Жирков рассказал, в каком состоянии были игроки "Динамо" после ухода Карпина

Экс-тренер "Динамо" Юрий Жирков рассказал, в каком состоянии были футболисты бело-голубых после ухода Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Жиркова, все футболисты были в нормальном состоянии.

— Когда вы пришли в "Динамо", игроки были перегружены?
— Не припомню такого, не знаю. Это было после отпуска, а после отпуска как они могут быть перегружены? Так что все было в рабочем состоянии, нормальном, - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года. После его отставки наставником бело-голубых стал Ролан Гусев, в его тренерский штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. Некоторые футболисты столичного клуба признавались, что чувствовали себя перегруженными, когда команду возглавлял Карпин.

После завершения сезона-2025/26 московский клуб объявил об уходе Ролана Гусева и его помощников, новым главным тренером команды стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится