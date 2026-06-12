Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Тренер "Зенита" прокомментировал слухи о работе на российские спецслужбы

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал слухи о работе на российские спецслужбы.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Тимощука, он не хочет комментировать фейки, но знает, кто их распространяет.

- Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет.

Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское, - цитирует Тимощука "РИА Новости Спорт".

Ранее украинские медиа сообщали, что тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук подписал соглашение о работе на российские спецслужбы и взял румынское гражданство.

Тимощук работает в петербургском клубе с 2017 года, во время профессиональной карьеры футболиста он выступал за сборную Украины, а также за украинские клубы "Волынь" и донецкий "Шахтер". Ранее Тимощука лишили государственных наград Украины - он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится