Тренер "Зенита" прокомментировал слухи о работе на российские спецслужбы

- Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет.
Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское, - цитирует Тимощука "РИА Новости Спорт".
Ранее украинские медиа сообщали, что тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук подписал соглашение о работе на российские спецслужбы и взял румынское гражданство.
Тимощук работает в петербургском клубе с 2017 года, во время профессиональной карьеры футболиста он выступал за сборную Украины, а также за украинские клубы "Волынь" и донецкий "Шахтер". Ранее Тимощука лишили государственных наград Украины - он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей.