"Тоттенхэм" ищет замену главному тренеру, который работает в клубе месяц - источник

Будущее Игора Тудора на посту главного тренера "Тоттенхэма" может решиться в ближайшее время.

Руководство лондонского клуба уже рассматривает варианты замены хорватского специалиста.



Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн, ключевым станет матч 30-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", который состоится 15 марта. После этой игры в клубе планируют принять окончательное решение по тренерскому вопросу.



Игор Тудор возглавил лондонскую команду 14 февраля.