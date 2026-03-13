"Тоттенхэм" ищет замену главному тренеру, который работает в клубе месяц - источник

Руководство лондонского клуба уже рассматривает варианты замены хорватского специалиста.
Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн, ключевым станет матч 30-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", который состоится 15 марта. После этой игры в клубе планируют принять окончательное решение по тренерскому вопросу.
Игор Тудор возглавил лондонскую команду 14 февраля.
Будущее Игора Тудора на посту главного тренера "Тоттенхэма" может решиться в ближайшее время.
