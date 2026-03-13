Речь идёт о полузащитнике Эдуарду Камавинге и защитнике Дине Хёйсене. Об этом сообщает TEAMtalk. По информации источника, мерсисайдский клуб уже изучает условия потенциальных сделок. Камавинга может быть доступен примерно за 50 млн евро.
Кроме того, "Ливерпуль" проявляет интерес к Хёйсену. За центрального защитника английская команда готова предложить около 70 млн евро.
Сообщается, что руководство мадридского клуба не исключает возможность продажи Хёйсена в случае выгодного предложения.
"Ливерпуль" нацелился на двух игроков "Реала" - источник
"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания сразу двух футболистов мадридского "Реала" в ближайшее трансферное окно.
