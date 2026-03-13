"Ливерпуль" нацелился на двух игроков "Реала" - источник

"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания сразу двух футболистов мадридского " Реала " в ближайшее трансферное окно.

Фото: Getty Images

Речь идёт о полузащитнике Эдуарду Камавинге и защитнике Дине Хёйсене. Об этом сообщает TEAMtalk. По информации источника, мерсисайдский клуб уже изучает условия потенциальных сделок. Камавинга может быть доступен примерно за 50 млн евро.



Кроме того, "Ливерпуль" проявляет интерес к Хёйсену. За центрального защитника английская команда готова предложить около 70 млн евро.



Сообщается, что руководство мадридского клуба не исключает возможность продажи Хёйсена в случае выгодного предложения.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Реал