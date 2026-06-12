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Дуглас Сантос оценил соперников сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос оценил соперников национальной команды на групповом этапе ЧМ-2026.
Фото: сборная Бразилии по футболу
По словам Сантоса, Бразилии на групповом этапе предстоит сыграть с тремя очень сложными соперниками.

- Уже в группе нас будут ждать три очень сложных соперника. Марокко традиционно показывает качественный футбол на последних крупных международных соревнованиях, у шотландцев отличная физподготовка, а Гаити точно постарается проявить себя наилучшим образом, - написал Сантос в колонке для "СЭ".

Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и вингер сине-бело-голубых Луис Энрике попали в окончательную заявку национальной команды Бразилии на ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Бразильцы сыграют в квартете C с Гаити, Марокко и Шотландией. В первом туре группового этапа команда Карло Анчелотти проведет встречу с марокканцами.

На счету Дугласа Сантоса семь матчей в составе национальной команды Бразилии и одна голевая передача. Луис Энрике провел за сборную 15 встреч и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

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