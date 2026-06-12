Булыкин: церемония открытия чемпионата мира 2018 года была лучше, чем в этом году

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У нас всегда всё лучше. И церемония открытия чемпионата мира 2018 года была лучше, - приводит слова Булыкина "Чемпионат"

По словам Булыкина, церемония открытия ЧМ-2018 в России была лучше, чем церемония ЧМ-2026.- Открытие чемпионата мира — праздник для всех. А для любителей футбола интересен матч. Конечно, была не топ-игра. Но всё равно получили удовольствие от голов, красных карточек и того чувства, что начался чемпионат мира.Вчера, 11 июня, состоялась церемония открытия ЧМ-2026 на стадионе "Ацтека" в Мехико. В первом матче мундиаля национальная команда Мексики одержала победу над сборной ЮАР со счетом 2:0, в этой встрече главный арбитр показал три прямые красные карточки, две из которых - футболистам африканской сборной.Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике, он завершится 19 июля. Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.