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Футболист "Зенита" рассказал, о чем его попросил Анчелотти

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, о чем его попросил главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Сантоса, Анчелотти попросил его быть таким же, как в "Зените".

- Анчелотти и другие тренеры сборной попросили меня быть таким же, как в "Зените": боевым, надежным в обороне и всегда готовым помочь в атаке, когда это необходимо, - написал Сантос в авторской колонке для "СЭ".

Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и вингер сине-бело-голубых Луис Энрике попали в окончательную заявку национальной команды Бразилии на ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Бразильцы сыграют в квартете C с Гаити, Марокко и Шотландией. В первом туре группового этапа команда Карло Анчелотти проведет встречу с марокканцами.

В сезоне-2025/26 Сантос провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 25 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. На его счету семь матчей в составе сборной Бразилии

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