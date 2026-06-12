Футболист "Зенита" рассказал, о чем его попросил Анчелотти

- Анчелотти и другие тренеры сборной попросили меня быть таким же, как в "Зените": боевым, надежным в обороне и всегда готовым помочь в атаке, когда это необходимо, - написал Сантос в авторской колонке для "СЭ".
Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и вингер сине-бело-голубых Луис Энрике попали в окончательную заявку национальной команды Бразилии на ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Бразильцы сыграют в квартете C с Гаити, Марокко и Шотландией. В первом туре группового этапа команда Карло Анчелотти проведет встречу с марокканцами.
В сезоне-2025/26 Сантос провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 25 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. На его счету семь матчей в составе сборной Бразилии