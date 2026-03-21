По данным журналиста Рамона Альвареса, это может произойти в случае ухода Хосепа Гвардиолы. При этом отмечается, что потенциальный трансфер осложняется финансовыми условиями: на данный момент ни один европейский клуб не готов соответствовать требованиям форварда.
Сообщается, что "Реалу" будет сложно вписать зарплату норвежца в структуру команды. "Барселона" также рассматривается как возможный вариант, однако у каталонцев могут возникнуть трудности с суммой сделки.
Рыночная стоимость Холанда оценивается в 200 миллионов евро.
Холанд может покинуть "Манчестер Сити" летом - источник
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может рассмотреть вариант ухода из клуба ближайшим летом.
