В матче 31-го тура против "Ливерпуля" английский нападающий оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счётом 2:1. Эти голы стали для него 11-м и 12-м в текущем сезоне АПЛ.
Таким образом, Уэлбек вошёл в узкий список игроков, которым удавалось забивать более 10 мячей за сезон в возрасте 35 лет и старше. Ранее подобное удавалось Златану Ибрагимовичу, Криштиану Роналду и Гэри Макаллистеру.
Уэлбек повторил достижение Роналду и Ибрагимовича в АПЛ
Нападающий "Брайтона" Дэнни Уэлбек отметился редким достижением в чемпионате Англии, повторив показатели известных форвардов.
