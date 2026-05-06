Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
ПСЖНе начат

Губерниев: ЦСКА после освобождения от иностранных оков покажет себя в матче со "Спартаком"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о шансах ЦСКА на победу в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Губерниева, будет равная игра и ЦСКА покажет себя после отставки Челестини.

- ЦСКА поборется со "Спартаком", особенно после увольнения блистательного методиста Челестини. Будет игра равных соперников.

Хотя "Спартак" и наладил атакующую игру, ЦСКА после освобождения от иностранных оков себя покажет. Пусть победит сильнейший, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Сегодня, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Победитель этого матча сыграет в Суперфинале турнира - напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.

В понедельник, 4 мая, красно-синие объявили об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года и помог ЦСКА завоевать Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера "армейцев" стал Дмитрий Игдисамов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится