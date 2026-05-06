Губерниев: ЦСКА после освобождения от иностранных оков покажет себя в матче со "Спартаком"

- ЦСКА поборется со "Спартаком", особенно после увольнения блистательного методиста Челестини. Будет игра равных соперников.
Хотя "Спартак" и наладил атакующую игру, ЦСКА после освобождения от иностранных оков себя покажет. Пусть победит сильнейший, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Победитель этого матча сыграет в Суперфинале турнира - напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.
В понедельник, 4 мая, красно-синие объявили об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года и помог ЦСКА завоевать Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера "армейцев" стал Дмитрий Игдисамов.