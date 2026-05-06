Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
ПСЖНе начат

Барбоза: ЦСКА будет играть со "Спартаком" так же, как и при Челестини

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о предстоящем матче Кубка России "Спартак" - ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Барбозы, игра ЦСКА после ухода Челестини не изменится.

- Не думаю, что из-за ухода Челестини у "Спартака" теперь как-то изменятся шансы на проход ЦСКА в Кубке России.

Их команда будет играть так же, как и при Челестини. Матч будет интересным, шансы 55 на 45 в пользу "Спартака", - приводит слова Барбозы Metaratings.

В понедельник, 4 мая, ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром". Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов.

Сегодня, 6 мая, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. В финале Пути РПЛ сыграют московское "Динамо" и "Краснодар" - первая встреча завершилась безголевой ничьей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится