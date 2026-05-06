Футболист "Динамо" - о матче с "Краснодаром": будем играть на победу

Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о предстоящем матче с "Краснодаром" в Кубке России.
По словам Скопинцева, "Краснодар" - сильная команда, но "Динамо" будет играть на победу.

- Важны не слова, а то, что будет на поле. "Краснодар" — очень сильная команда с сильным тренером и хорошим подбором игроков, мы это понимаем.
Готовимся ответственно. Будем играть на победу, - приводит слова Скопинцева Metaratings.

В четверг, 7 мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча команд на домашнем поле бело-голубых завершилась безголевой ничьей.

Победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира с победителем пары "Спартак" - ЦСКА, напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея.

