Футболист "Динамо" - о матче с "Краснодаром": будем играть на победу

- Важны не слова, а то, что будет на поле. "Краснодар" — очень сильная команда с сильным тренером и хорошим подбором игроков, мы это понимаем.
Готовимся ответственно. Будем играть на победу, - приводит слова Скопинцева Metaratings.
В четверг, 7 мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча команд на домашнем поле бело-голубых завершилась безголевой ничьей.
Победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира с победителем пары "Спартак" - ЦСКА, напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея.