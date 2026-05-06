Футболист "Спартака" - о предстоящем матче с ЦСКА: мы хотим победить и выйти в финал

- Это очень важный матч, дерби. По сути, полуфинал. Понятное дело, что это очень важный матч, где мы хотим победить и выйти в финал, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
Сегодня, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Победитель этого матча сыграет в Суперфинале турнира - напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.
В понедельник, 4 мая, красно-синие объявили об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года и помог ЦСКА завоевать Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера "армейцев" стал Дмитрий Игдисамов.