Футболист "Спартака" - о предстоящем матче с ЦСКА: мы хотим победить и выйти в финал

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о предстоящем матче Кубка России с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, это очень важный матч для "Спартака", в котором он хочет победить и выйти в финал.

- Это очень важный матч, дерби. По сути, полуфинал. Понятное дело, что это очень важный матч, где мы хотим победить и выйти в финал, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

Сегодня, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Победитель этого матча сыграет в Суперфинале турнира - напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.

В понедельник, 4 мая, красно-синие объявили об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года и помог ЦСКА завоевать Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера "армейцев" стал Дмитрий Игдисамов.

