Эменике назвал точный счет предстоящего матча "Спартак" - ЦСКА

- Я желаю удачи "Спартаку", верю, что команда обыграет ЦСКА в Кубке России. Я всегда болею за "Спартак".
Думаю, что красно-белые победят со счетом 2:1. Я знаю, что такое матчи "Спартак" - ЦСКА, это всегда высочайшее напряжение. Сейчас я слежу за клубом в соцсетях, - приводит слова Эменике ТАСС.
Сегодня, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Победитель этого матча сыграет в Суперфинале турнира - напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.
В понедельник, 4 мая, красно-синие объявили об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года и помог ЦСКА завоевать Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера "армейцев" стал Дмитрий Игдисамов.