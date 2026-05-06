Эменике назвал точный счет предстоящего матча "Спартак" - ЦСКА

Экс-игрок "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Эменике, "Спартак" одержит победу над ЦСКА со счетом 2:1.

- Я желаю удачи "Спартаку", верю, что команда обыграет ЦСКА в Кубке России. Я всегда болею за "Спартак".
Думаю, что красно-белые победят со счетом 2:1. Я знаю, что такое матчи "Спартак" - ЦСКА, это всегда высочайшее напряжение. Сейчас я слежу за клубом в соцсетях, - приводит слова Эменике ТАСС.

Сегодня, 6 мая, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Победитель этого матча сыграет в Суперфинале турнира - напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.

В понедельник, 4 мая, красно-синие объявили об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года и помог ЦСКА завоевать Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера "армейцев" стал Дмитрий Игдисамов.

