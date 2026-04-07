"Манчестер Сити" заинтересован в защитнике "Брентфорда" — источник

"Манчестер Сити" рассматривает в качестве усиления защитника "Брентфорда" Майкла Кайоде.
Фото: ФК "Брентфорд"
Об этом сообщает издание Sport. По данным источника, манчестерский клуб находится под впечатлением от 21-летнего итальянца, который в этом сезоне снискал репутацию главного исполнителя аутов в Английской Премьер-лиге.

Майкл Кайоде выступает за "Брентфорд" с января 2025 года. В составе английской команды он на данный момент провёл 49 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 голевые передачи, включая 37 игр, один гол и один ассист в сезоне 2025/2026.

Контракт Кайоде с "Брентфордом" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 35 млн евро.

