Как пишет Footmercato, инцидент произошёл во время предматчевой церемонии на стадионе "Стад де Франс". Французский лидер вышел на поле, чтобы поприветствовать футболистов обеих команд, однако болельщики встретили его недовольным гулом и свистом.
Также Макрон ненадолго остановился для разговора с чемпионом мира 2018 года Флорьяном Товеном, который родился в Лансе.
На момент публикации новости "Ланс" ведёт в счёте - 3:1.
Президента Франции освистали перед финалом Кубка
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался под свист трибун перед финалом Кубка Франции между "Лансом" и "Ниццей".
