Президента Франции освистали перед финалом Кубка

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался под свист трибун перед финалом Кубка Франции между "Лансом" и "Ниццей".



Фото: Getty Images

Как пишет Footmercato, инцидент произошёл во время предматчевой церемонии на стадионе "Стад де Франс". Французский лидер вышел на поле, чтобы поприветствовать футболистов обеих команд, однако болельщики встретили его недовольным гулом и свистом.



Также Макрон ненадолго остановился для разговора с чемпионом мира 2018 года Флорьяном Товеном, который родился в Лансе.



На момент публикации новости "Ланс" ведёт в счёте - 3:1.

