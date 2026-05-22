Попов - о Батракове: лидер, но не в решающих играх

- Батраков плохо играл во второй части сезона, но там вся команда была скованная. Играли с перепадами. Батраков - лидер, но теряется в важных матчах, - приводит слова Попова Metaratings.ru.
Несмотря на критику, сезон для 20-летнего полузащитника получился результативным. В 28 матчах чемпионата России хавбек "Локомотива" напрямую поучаствовал в 22 голах команды: Батраков забил 13 мячей и отдал девять результативных передач.
Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.