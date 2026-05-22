Сборную ДР Конго могут не допустить на ЧМ-2026

Участие сборной ДР Конго на чемпионате мира 2026 года оказалось под угрозой на фоне вспышки лихорадки Эбола в стране.



- Мы очень чётко дали понять ДР Конго, что они должны соблюдать целостность своего "пузыря" в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня. Им необходимо соблюдать эту изоляцию, иначе они рискуют лишиться возможности поехать в Соединённые Штаты, - приводит слова Джулиани ESPN.

Американская сторона предупредила федерацию футбола и власти государства о необходимости соблюдения строгих санитарных требований.Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по подготовке к турниру Эндрю Джулиани заявил, что национальная команда должна провести 21 день в закрытом карантинном режиме перед вылетом в США.