"Челси" готов продать вингера — источник

Лондонский "Челси" летом открыт для предложений по аргентинскому полузащитнику Алехандро Гарначо.

Фото: Getty Images

Вингер перешёл в стан синих из "Манчестер Юнайтед" в августе 2025 года за 46,2 млн евро. За "Челси" в сезоне 2025/2026 Гарначо на данный момент провёл 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.



Журналист Саймон Филлипс утверждает, что "Челси" ожидает повышенного интереса к Гарначо со стороны других клубов и рассчитывает продать его за те же деньги, за которые покупал. По данным источника, в лондонском клубе даже немного жалеют о подписании аргентинца, которое было оформлено аккурат перед закрытием летнего трансферного окна 2025 года, когда вариантов на рынке практически не было.



Гарначо так и не стал железным игроком основы "Челси". Его контракт рассчитан до 30 июня 2032 года, а рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 40 млн евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Юнайтед