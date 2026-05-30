Речь идёт о 17-летнем центрфорварде Миккеле Бро Хансене. По данным источника, на футболиста также претендуют итальянский "Ювентус" и нидерландский "Аякс", а в январе предложение по трансферу датчанина делал английский "Ньюкасл Юнайтед".
Миккель Бро Хансен перешёл в "Будё-Глимт" из датского "Орхуса", воспитанником которого является, в феврале 2025 года на правах свободного агента. За норвежскую команду Хансен отыграл 12 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Контракт нападающего с "Будё-Глимт" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 800 тыс. евро.
"Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за форварда "Будё-Глимт" — источник
Инсайдер Руди Галетти сообщает, что каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Сити" заинтересованы в подписании нападающего норвежского "Будё-Глимт".
