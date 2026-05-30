Газинский рассказал о сильных качествах Сафонова

У него хорошее качество — стрессоустойчивость, что важно для вратаря.Он легко переносит ошибки и поражения, быстро возвращается в игру", - сказал Газинский "Чемпионату".
Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет сегодня, 30 мая, в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.