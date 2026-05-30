В "Локомотиве" отреагировали на информацию о миллиардных долгах клуба

"В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Утверждение о том, что лицензия была получена только за счёт включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков.
Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. "Локомотив" вовремя выполняет все взятые на себя обязательства", — заявил представитель пресс-службы железнодорожников в беседе с "Матч ТВ".
В сезоне 2025/2026 "Локо" занял третье место в Российской Премьер-Лиге.