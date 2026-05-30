В "Локомотиве" отреагировали на информацию о миллиардных долгах клуба

Фото: ФК "Локомотив"

Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. " Локомотив " вовремя выполняет все взятые на себя обязательства", — заявил представитель пресс-службы железнодорожников в беседе с "Матч ТВ"

Ранее об этом сообщило издание "Чемпионат", отметив, что из-за долгов клуб не располагает бюджетом на покупку новых игроков. Также отмечалось, что для получения лицензии на следующий сезон железнодорожники должны продать нескольких лидеров команды."В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Утверждение о том, что лицензия была получена только за счёт включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков.В сезоне 2025/2026 "Локо" занял третье место в Российской Премьер-Лиге.