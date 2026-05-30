Экс-вратарь "ПСЖ" назвал Сафонова бесстрашным

Бывший голкипер "Пари Сен-Жермен" Жером Алонзо высказался о выступлениях нынешнего стража ворота парижан Матвея Сафонова.
По мнению Алонзо, стиль Сафонова во многом импровизационный.

"Его можно критиковать за многое, но не за то, что он чего-то боится. Сафонов понимает, что в верховой борьбе он скорее смелый, чем талантливый, поэтому идёт вперёд, выставляя кулаки.

Он представитель школы, которую мы не встретим в книгах, его стиль более импровизационный. На сегодняшний день Сафонов бесстрашен", — передаёт слова Алонзо L'Equipe.

С января этого года Матвей Сафонов является основным голкипером "ПСЖ". Всего в текущем сезоне он провёл 26 матчей, в 12 из которых отыграл на ноль, пропустив в остальных встречах 27 мячей.

Сегодня, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в Будапеште пройдёт финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "ПСЖ" Сафонова сыграет с лондонским "Арсеналом". Начало матча — в 19:00 мск.

