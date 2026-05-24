Гвардиола признался, что не имеет планов на будущее

Испанский футбольный тренер Хосеп Гвардиола признался, что на данный момент у него нет больших профессиональных планов.

Сегодня, 24 мая, "Манчестер Сити" проведёт последний матч под руководством Гвардиолы. Пеп тренировал английскую команду с 2016 года.



"У меня нет чёткого плана на будущее, кроме отдыха и восстановления времени, которое я упустил с детьми, пока они росли. Есть много вещей, которые я не сделал и которые хочу сделать — это простые, даже глупые вещи", — передаёт слова Гвардиолы Daily Mail.



При Хосепе Гвардиоле "Манчестер Сити" выиграл 20 трофеев — шесть чемпионских титулов, три Кубка и три Суперкубка Англии, пять Кубков Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.



В сезоне 2025/2026 "Ман Сити" выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.