Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Спартак
19:30
РубинНе начат

Аршавин оценил новый формат чемпионата мира: в ФИФА очень довольны

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил новый формат чемпионата мира.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршавина, раньше он был против расширения, но сейчас все выглядит очень естественно, и слабые сборные не выглядят безнадежно.

- Перед чемпионатом я вообще был против расширения. Теряется элитарность турнира. Но то, как все выглядит, — очень естественно. Сборные, которые принято считать очень слабыми, безнадежными не смотрятся.

Даже несмотря на разгромные поражения. В целом все очень достойно. Думаю, в ФИФА очень довольны, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, что на чемпионате мира-2026 впервые в истории турнира участвуют 48 национальных команд, в плей-офф с третьего места по итогам группового этапа вышли восемь сборных. Стадия плей-офф началась с 1/16. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, финал мундиаля состоится 19 июля, действующим чемпионом мира является Аргентина.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится