"Барселона" объявила о первом летнем трансфере

"Барселона" официально усилила линию атаки перед новым сезоном.



Фото: Getty Images

Каталонский клуб в своих социальных сетях объявил о подписании вингера Энтони Гордона, ранее выступавшего за "Ньюкасл". Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2031 года.



Ранее в СМИ сообщалось, что испанский клуб согласовал трансфер с руководством "Ньюкасла". По данным источников, гарантированная часть сделки составила 70 миллионов евро, а с учётом бонусов её общая стоимость превысит 80 миллионов.



В завершившемся сезоне Гордон провёл 46 матчей во всех турнирах. На счету 25-летнего футболиста 17 забитых мячей и пять результативных передач.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ньюкасл