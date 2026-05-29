"Барселона" объявила о первом летнем трансфере

"Барселона" официально усилила линию атаки перед новым сезоном.
Фото: Getty Images
Каталонский клуб в своих социальных сетях объявил о подписании вингера Энтони Гордона, ранее выступавшего за "Ньюкасл". Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2031 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что испанский клуб согласовал трансфер с руководством "Ньюкасла". По данным источников, гарантированная часть сделки составила 70 миллионов евро, а с учётом бонусов её общая стоимость превысит 80 миллионов.

В завершившемся сезоне Гордон провёл 46 матчей во всех турнирах. На счету 25-летнего футболиста 17 забитых мячей и пять результативных передач.

