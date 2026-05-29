Канчельскис - о сборной России: с каждым годом будет всё грустнее

Поражение от Египта не стало неожиданностью для Андрея Канчельскиса.
Фото: РФС
Экс-футболист объяснил, с чем связывает нынешние результаты российской команды.

- Грустно, но как вы хотели? Мотивации нет. Играть товарищеские матчи тяжело, поэтому и грустно. С каждым годом будет всё грустнее и грустнее. Но такова ситуация и жизнь. Надо находить мотивацию и вытаскивать её изнутри, - передаёт слова Канчельскиса "Чемпионат".

Напомним, встреча завершилась минимальной победой египтян со счётом 1:0. Следующими соперниками команды Валерия Карпина станут сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

