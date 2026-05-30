Анчелотти принял решение по Неймару перед ЧМ-2026

Несмотря на проблемы со здоровьем, Неймар примет участие на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.
Наставник пентакампеонов Карло Анчелотти дал понять, что рассчитывает на нападающего и не собирается вносить изменения в заявку команды.

- Мы ожидаем, что Неймар вернётся к первой игре с Марокко или к следующему матчу. Мы никого не заменим. Эти игроки уже выбраны, - сказал тренер

На групповом этапе бразильцы сыграют против сборных Марокко, Гаити и Шотландии.

