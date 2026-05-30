Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta рассчитал вероятность победы команд в финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом".



Фото: УЕФА

Согласно прогнозу аналитической системы, небольшое преимущество перед решающим матчем имеет французский клуб. Шансы парижан на победу в турнире оцениваются в 56 процентов. Вероятность триумфа лондонской команды составляет 44 процента. Такие данные приводит Opta Analyst.



Финал главного еврокубкового турнира пройдёт в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Встреча начнётся в 19:00 мск.

