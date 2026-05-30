Фанаты "ПСЖ" и "Арсенала" устроили драку перед финалом Лиги чемпионов

Подготовка к финалу Лиги чемпионов в Будапеште сопровождается проблемами с безопасностью.

Фото: Getty Images

По информации Daily Mail, на улицах венгерской столицы произошли столкновения между болельщиками "ПСЖ" и "Арсенала".



Сообщается, что после инцидентов местные правоохранительные органы были переведены в режим повышенной готовности. Двое британских фанатов уже были задержаны.



Для обеспечения безопасности на финале задействованы около четырёх тысяч сотрудников полиции. Также ожидается, что в Будапешт прибыли тысячи болельщиков без билетов на игру. По оценкам организаторов, их число может достигать 10 тысяч человек.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Арсенал