Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
19:00
АрсеналНе начат

Фанаты "ПСЖ" и "Арсенала" устроили драку перед финалом Лиги чемпионов

Подготовка к финалу Лиги чемпионов в Будапеште сопровождается проблемами с безопасностью.
Фото: Getty Images
По информации Daily Mail, на улицах венгерской столицы произошли столкновения между болельщиками "ПСЖ" и "Арсенала".

Сообщается, что после инцидентов местные правоохранительные органы были переведены в режим повышенной готовности. Двое британских фанатов уже были задержаны.

Для обеспечения безопасности на финале задействованы около четырёх тысяч сотрудников полиции. Также ожидается, что в Будапешт прибыли тысячи болельщиков без билетов на игру. По оценкам организаторов, их число может достигать 10 тысяч человек.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится