По информации Daily Mail, на улицах венгерской столицы произошли столкновения между болельщиками "ПСЖ" и "Арсенала".
Сообщается, что после инцидентов местные правоохранительные органы были переведены в режим повышенной готовности. Двое британских фанатов уже были задержаны.
Для обеспечения безопасности на финале задействованы около четырёх тысяч сотрудников полиции. Также ожидается, что в Будапешт прибыли тысячи болельщиков без билетов на игру. По оценкам организаторов, их число может достигать 10 тысяч человек.
Фанаты "ПСЖ" и "Арсенала" устроили драку перед финалом Лиги чемпионов
Подготовка к финалу Лиги чемпионов в Будапеште сопровождается проблемами с безопасностью.
