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"Борнмут" объявил о назначении нового главного тренера

"Борнмут" объявил о назначении Марко Розе на пост главного тренера команды. Информация о приходе немецкого специалиста появилась на официальных ресурсах английского клуба.
Фото: Getty Images
В заявлении "Борнмута" отмечается, что новый наставник обладает большим опытом работы на высоком уровне, а также известен своим атакующим стилем игры и умением раскрывать молодых футболистов.

Розе сменил на этом посту Андони Ираолу, который ранее покинул клуб ради работы в "Ливерпуле". Мерсисайдцы официально представили испанца в качестве нового главного тренера 4 июня.

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