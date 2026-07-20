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Нападающий Аугусто объяснил, почему перешел в "Зенит": именно это привело меня

Новичок "Зенита" Фелипе Аугусто рассказал, почему решил принять предложение из России.
Фото: ФК "Зенит"
"Поговорив с клубом, я понял, что предложенный ими проект для моей карьеры очень хорош. Именно это привело меня сюда.

Знаю, что сейчас нет европейских соревнований, но понимаю, что, выкладываясь на полную здесь, у меня есть все, чтобы развить свою карьеру", - сказал Аугусто.

Фалипе Аугусто перешел в "Зенит" в текущее летнее трансферное окно. О трансфере 22-летнего нападающего "Трабзонспора" петербургский клуб официально сообщил 29 июня. Стороны заключили договор на 4 года и опцией продления еще на один сезон. В составе сине-бело-голубых бразилец будет играть под номером 9.

В прошлом сезоне центрфорвард провел 41 матч за турецкую команду во всех турнирах и отметился 15 забитыми голами.

Источник: Sport24

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