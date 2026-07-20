Нападающий Аугусто объяснил, почему перешел в "Зенит": именно это привело меня

"Поговорив с клубом, я понял, что предложенный ими проект для моей карьеры очень хорош. Именно это привело меня сюда.
Знаю, что сейчас нет европейских соревнований, но понимаю, что, выкладываясь на полную здесь, у меня есть все, чтобы развить свою карьеру", - сказал Аугусто.
Фалипе Аугусто перешел в "Зенит" в текущее летнее трансферное окно. О трансфере 22-летнего нападающего "Трабзонспора" петербургский клуб официально сообщил 29 июня. Стороны заключили договор на 4 года и опцией продления еще на один сезон. В составе сине-бело-голубых бразилец будет играть под номером 9.
В прошлом сезоне центрфорвард провел 41 матч за турецкую команду во всех турнирах и отметился 15 забитыми голами.
Источник: Sport24