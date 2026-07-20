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"Все данные есть". В "Спартаке" призвали наказать капитана "Зенита" по итогам Суперкубка

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао высказался о поведении хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса в матче за Суперкубок России.
Фото: скриншот трансляции
"Барриос — хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение.

В конце концов, это капитан их команды, который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду. Посмотрим, какое решение будет принято. Все данные есть", - сказал Кахигао.

Поединок между "Спартаком" и "Зенитом" за Суперкубок России состоялся в Нижнем Новгороде в минувшую субботу, 18 июля. Встреча проходила на стадионе "Совкомбанк Арена", основное время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых одиннадцатиметровых московская команда уступила - 2:4.

После игры между игроками завязалась потасовка, в ходе которой капитан и опорный полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос схватил за шею хавбека красно-белых Наиля Умярова, уставив след на коже игрока в виде царапины.

Источник: "Чемпионат"

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