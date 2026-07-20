"Все данные есть". В "Спартаке" призвали наказать капитана "Зенита" по итогам Суперкубка

Фото: скриншот трансляции

"Барриос — хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение.