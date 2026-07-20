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Кахигао: Соболев спровоцировал и признал это. А пострадал "Спартак"

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао Кахигао выразил недовольство решением судьи, выбравшем ворота для серии пенальти в Суперкубке России против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"У решения, принятого в Нижнем Новгороде, нет никакого смысла. Повторю: это глупое и вредное решение. Если ты видишь, что есть реальная угроза безопасности, здоровью и жизни болельщиков, общественному порядку, да, это можно понять. Но нужны веские основания, а не несколько пластиковых бутылок.

Соболев спровоцировал и признал это. А пострадал "Спартак". И был лишен возможности бросить монетку и выбрать сторону", - заявил Кахигао.

В минувшую субботу, в матче за Суперкубок России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" (1:1, 2:4 пен.) главный арбитр встречи Евгений Буланов выбрал для послематчевой серии ворота, за которыми находились болельщики сине-бело-голубых. Причиной такого решения стало то, что фанаты красно-белых во время игры бросали на поле различные посторонние предметы.

Источник: "Чемпионат"

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