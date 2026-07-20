Кахигао: Соболев спровоцировал и признал это. А пострадал "Спартак"

Соболев спровоцировал и признал это. А пострадал "Спартак". И был лишен возможности бросить монетку и выбрать сторону", - заявил Кахигао.
В минувшую субботу, в матче за Суперкубок России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" (1:1, 2:4 пен.) главный арбитр встречи Евгений Буланов выбрал для послематчевой серии ворота, за которыми находились болельщики сине-бело-голубых. Причиной такого решения стало то, что фанаты красно-белых во время игры бросали на поле различные посторонние предметы.
Источник: "Чемпионат"