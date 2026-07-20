Испания в дополнительное время обыграла Аргентину и выиграла ЧМ-2026

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира.

Фото: ФИФА

В решающем матче турнира команда Луиса де ла Фуэнте одолела Аргентину со счётом 1:0.



Основное время встречи завершилось без забитых мячей. В компенсированное время второго тайма Энцо Фернандес получил вторую жёлтую карточку и оставил аргентинцев в меньшинстве. Победный гол испанцы забили на 106-й минуте - отличился Ферран Торрес.



По пути в финал Испания обыграла Францию (2:0), а действующие на тот момент чемпионы мира из Аргентины прошли Англию (2:1).