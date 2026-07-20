Губерниев - о финале ЧМ: нам такой футбол не нужен!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о первом тайме финала ЧМ.

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"Нам такой футбол не нужен!!! Аргентина?? Испания?? Где голы???" - написал Губерниев в своем телеграмм-канале.

Сборные Испании и Аргентины начали матч на арене "Метлайф" в США, стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Обслуживает встречу судейская бригада Славко Винчича (Словения).Команды не открыли счет за 74 минуты игры.